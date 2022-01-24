Лёд реки – не место для прогулки

Для орловских школьников провели уроки безопасности.

Каждый день десятки орловцев используют замёрзшую реку, как переправу, игнорируя запрещающие знаки. Путь - сокращают, но повышают риск оказаться в ледяной воде.

Елена Переверзева, врио начальника отдела ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «Самые опасные места - под мостами, где проходят стоки промышленных вод, а также там, где проводится подводная рыбалка - рыбаки прорубают очень много лунок, которые не замерзают».

ГИМС проводит регулярные рейды на водных объектах. ЧП с детьми в этом зимнем сезоне не зарегистрированы - во многом благодаря пропаганде. Уроки безопасности проходят во всех школах.

Вместе с инспекторами патрулировать акваторию Оки вышел уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области. Константин Домогатский отметил: много классов сейчас на карантине. Родителям этих детей стоит особенно усилить контроль и не пускать одних к водоёмам.

Константин Домогатский, уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области: «Пропаганда знаний безопасности очень важна. Поэтому системная работа школ о безопасности на воде нужна, и она проводится».

Сергей Герасимов в детстве сам провалился в полынью. К счастью, на помощь быстро подоспели родители. Теперь он - председатель отцов Орловщины, прилагает все усилия, чтобы его случай не повторился.

Сергей Герасимов, председатель Совета отцов Орловщины: «Мы организуем патрулирование по Орловской области и совместно с отцами, родителями, общественностью проводим инструктажи. А иногда и взрослым надо напомнить, что нельзя ходить по льду».

И дело тут, говорят в МЧС, вовсе не в штрафах, а в собственной безопасности. Ведь такое внезапное моржевание может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.