Орёл от снега убирают по ночам

Прошедшие выходные в регионе сопровождались обильными снегопадами, но городские коммунальные службы отчаянно сражались за чистоту дорог и тротуаров Орла.

Уже несколько дней небесная канцелярия проверяет на прочность и жителей Орла, и коммунальные службы. За уборку снега в областном центре в ответе «Спецавтобаза». В ночной рейд выходят больше ста единиц своей техники и привлечённой. Работают - во всех районах города, в списке - 21 объект. Активная фаза работ начинается после 21:00. Дороги пустеют, и на них начинает хозяйничать спецтехника. Очищают не только проезжую часть, но и тротуары.

Сергей Новиков, ночной мастер МУП «Спецавтобаза»: «Уборка производится круглые сутки, более интенсивно в ночное время - с 21 часа до 5:30».

За ночь в среднем вывозят 4-4,5 тысячи кубометров снега, это 220 самосвалов.



Вывозят снег на специальную площадку, которая находится в районе аэропорта «Южный». Что касается тротуаров, остановок, скверов и парков - здесь уже работа – дневная, и подключают ручной труд.