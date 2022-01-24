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13:40, 24 января 2022 года

Орёл от снега убирают по ночам

Прошедшие выходные в регионе сопровождались обильными снегопадами, но городские коммунальные службы отчаянно сражались за чистоту дорог и тротуаров Орла.


Уже несколько дней небесная канцелярия проверяет на прочность и жителей Орла, и коммунальные службы. За уборку снега в областном центре в ответе «Спецавтобаза». В ночной рейд выходят больше ста единиц своей техники и привлечённой. Работают - во всех районах города, в списке - 21 объект. Активная фаза работ начинается после 21:00. Дороги пустеют, и на них начинает хозяйничать спецтехника. Очищают не только проезжую часть, но и тротуары. 
 
Сергей Новиков, ночной мастер МУП «Спецавтобаза»: «Уборка производится круглые сутки, более интенсивно в ночное время - с 21 часа до 5:30».
 
За ночь в среднем вывозят 4-4,5 тысячи кубометров снега, это 220 самосвалов.
 
Вывозят снег на специальную площадку, которая находится в районе аэропорта «Южный». Что касается тротуаров, остановок, скверов и парков - здесь уже работа – дневная, и подключают ручной труд.



Юлия Опанасюк


 
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