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14:00, 24 января 2022 года

В Орловской области поставили точку в деле о сексуальном насилии, краже и убийстве

Осуждённый получил 14 лет и 6 месяцев колонии особого режима.


В Орловской области за совершение ряда преступлений приговорен ранее судимый житель Должанского района. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, краже и убийстве.
 
Как следует из материалов дела, эпизод сексуального преступления произошел в 2019 году в одной из местных деревень. Год назад он тайно похитил ноутбук, мобильный телефон и аудиосистему из комнаты в общежитии. Спустя непродолжительное время мужчина повздорил на одной из улиц райцентра со своим знакомым и зарезал его семью ударами туристического ножа.
 
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, – сообщили в областном СУ СК.
 
Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области



Артём Ежаков


 
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