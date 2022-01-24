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16:30, 24 января 2022 года В Орле работники салона сотовой связи спасли для пенсионерки миллион рублей Их вмешательство сорвало планы телефонных мошенников.





В Орле благодаря бдительности сотрудников салона сотовой связи сорвано телефонное мошенничество. Их вмешательство сохранило пенсионерке миллион рублей, – заявили в областном УМВД.



Жертвой злоумышленников едва не стала 81-летняя пенсионерка. Преступник представился полицейским, заявив, что некто сейчас пытается обналичить ее сбережения. По совету лже-правоохранителя женщина обналичила накопления и пошла переводить их через терминал на «безопасный счет». Сотрудники салона, где стояло устройство, обратили внимание на пенсионерку, уточнили причины такого крупного транша, а затем уже сами вступили в разговор с мошенниками, после чего окончательно убедились, что совершается преступление.





Артём Ежаков





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