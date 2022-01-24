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15:44, 24 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Колл-центр службы «122» переходит на круглосуточный режим работы.



- Орёл от снега убирают по ночам. Прошедшие выходные в регионе сопровождались обильными снегопадами, но городские коммунальные службы отчаянно сражались за чистоту дорог и тротуаров Орла.



- Раритеты с орловских свалок. В Орле есть музей, экспонаты которого были найдены в мусоре.



- Проблемы обманутых дольщиков. Власти региона ищут пути решения проблемы.



- Из-за увеличения количества случаев коронавируса ресурсные компании Орла изменили режим работы.



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