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16:47, 24 января 2022 года

Орловским журналистам рассказали о предпринимаемых мерах безопасности на железнодорожных переездах

Для наглядности использовали робота-трансформера и имитацию страшного ДТП.


Представители орловских СМИ приняли участие в пресс-туре, подготовленном Орловско-Курским отделением Московской железной дороги. По путь от Орла до Глазуновки им рассказали о предпринимаемых мерах безопасности на железнодорожных переездах.

Маршрут выбрали неслучайно: на этом участке осуществляется скоростное пассажирское движение.

Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «Вопрос обеспечения безопасности движения на переездах лежит не только на плечах железнодорожников. К вопросу мы подходим комплексно и разработаны целые системные меры. Так, губернатором Орловской области и начальником Московской железной дороги утверждён комплексный план обеспечения безопасности движения на переездах».

Спецпоезд делал остановки на четырёх переездах. На каждом железнодорожники совместно с ГИБДД провели профилактические акции «Внимание, переезд». Для наглядности использовали аниматора в костюме робота-трансформера.

В 2021 году в границах Орловской области было зафиксировано два ДТП на переездах. И только по счастливой случайности удалось обойтись без жертв.

Александр Куриленко, начальник отделения ГИБДД УМВД России по Орловскому району: «За 2021 пресечено 430 фактов нарушения правил движения при пересечении ж/д-переездов».

Такая статистика - во многом результат пропаганды, а также грамотных действий машинистов и дорожных полицейских. Для снижения аварийности на переездах проводят комплексную работу, включающую в себя как проведение разъяснительных бесед с водителями, так и реализацию технических мероприятий.

Свой вклад в обеспечение безопасности на переездах делают не только железнодорожники, но и районные администрации, владельцы автодорог. В 2021 году было отремонтировано 18 железнодорожных переездов и заменено три резинокордовых настила. В 2022 году заасфальтируют 15 переездов, заменят два резинокордовых настила. Планируют сделать шумовые полосы и освещение.

На ж/д-переезде перед станцией Глазуновка журналисты стали свидетелями страшно ДТП. К счастью, это была лишь реконструкция возможной аварии. Но в подобной ситуации алгоритм действий железнодорожников отработан до мелочей.

Юрий Леонов, главный инженер Курской дистанции пути: «Мы смоделировали ситуацию, когда машина заглохла на переезде и самостоятельно уехать не может. В этом случае дежурный бежит навстречу поезду, который приближается, подает сигнал машинисту круговым движением и укладывает петарды, взрыв которых является приказом для остановки машинисту».

Реагируя на взрывающие петарды, машинист применяет экстренное торможение, чтобы вовремя остановить состав и избежать трагедии. Однако, водителям лучше не испытывать судьбу и строго соблюдать правила при пересечении железнодорожных переездов.


Юлия Сабельникова


 
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