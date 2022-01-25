Главная » Новости



17:19, 24 января 2022 года В Орле собрали отслужившие свой срок новогодние ёлки Экологическую акцию организовал попечительский совет «Социально-культурный фонд развития и инновации».





В Орле прошла акция «Ёлка - не мусор». Волонтёры собрали больше полутысячи новогодних деревьев, которые отправятся на переработку и станут угощением для животных.



Организатор акции, председатель попечительского совета «Социально-культурный фонд развития и инновации» Сергей Кутенёв уверен: акция будет популярна у орловцев. В прошлом году было собрано около 150 деревьев, точки сбора организовали в двух местах города. В этом году масштаб акции в разы больше. По городу было организовано восемь точек по сбору ёлок, сосен и пихт. Всего за несколько часов удалось собрать более 500 деревьев.



Цель акции - не только утилизировать деревья, но и показать, как можно уменьшить количество мусора после праздников. Это, по мнению организаторов, формирует у орловцев культуру бережного отношения к ресурсам.



После сбора зелёные красавицы отправились на мусоросортировочный комплекс. Ёлки попадают на конвейер, затем - в специальные дробильные машины. Всего пара минут, и они превращаются в мелкую щепу. Её отправят в национальный парк «Орловское полесье» - будут использовать в качестве подстилки и подкормки для животных.





Юлия Сабельникова





Новости СМИ2