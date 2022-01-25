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9:22, 25 января 2022 года Как Орловщина будет противостоять «омикрону»? На этот вопрос в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» ответил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов. Он также пояснил историю с баллами, на основании которых пациенту будет выслана бригада скорой помощи.





Как регион готовится к новой волне коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон»?



- «Омикрон», действительно, пришёл и на территорию Российской Федерации, и на территорию Орловской области. Надо сказать, что осталось всего несколько регионов страны, где он ещё не зафиксирован, но, я думаю, ситуация изменится уже сегодня - завтра, потому что новый штамм обладает крайне высокой заразностью. По заразности эксперты сравнивают его с корью. Поэтому его приход и распространение ожидаются достаточно стремительными. И мы готовим систему здравоохранения на рельсы перехода к «омикрону», а не к «дельте». «Дельта»-штамм до сих пор циркулирует на территории области, и у нас более тысячи человек находятся в стационарах, и это, конечно же, «дельта», с ней мы ещё не простились.



Судя по тому, что уже сегодня известно о штамме «омикрон», основная нагрузка ляжет на амбулаторное звено. Какие меры предпринимаются для того, чтобы не обрушить систему здравоохранения?



- В части амбулаторно-поликлинической помощи мы работаем над привлечением дополнительных кадров. Планы и программу мы проработали совместно с ОГУ. Наши ресурсы, как ни крути, они ограничены - вся существующая система уже мобилизована, поэтому будем работать по привлечению ресурсов вуза. А в части подходов к организации медицинской помощи - это улучшение работы наших колл-центров, в этой части мы работаем совместно со всеми главными врачами медучреждений, наполняем систему «122», чтоб туда можно было обратиться и получить консультацию. И количество лекарственных препаратов на территории области пока ещё есть, но оно подходит к концу, поэтому губернатором области принято решение о выделении дополнительных 10 миллионов рублей из резервного фонда для дополнительной закупки лекарственных препаратов для обеспечения пациентов на дому. И все знают о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение выделить регионам дополнительные деньги, мы ждём их поступления в самое ближайшее время, и будем работать по приобретению лекарств. Вот это самые главные основные вещи.



Поясните, пожалуйста, эту историю с баллами при вызове скорой помощи или обращении в скорую помощь.



- Спасибо за внимание к этому вопросу. Это баллы - не при вызове скрой медицинской помощи. Когда пациент оценивает своё состояние достаточным для вызова скорой помощи, он набирает номер скорой помощи или номер 112. Соответственно, диспетчер скорой помощи направляет к пациенту бригаду. В этом плане ничего не изменилось. Баллы описаны в документе, который был доведён до нас министерством здравоохранения РФ. С учётом того, что мы сейчас привлекаем новых людей в колл-центры поликлиник, в систему «122», диспетчерам этой службы указано, какие вопросы он должен задать, и как оценить ответы пациента на эти вопросы. И, безусловно, мы понимаем, что человек, который хочет вызвать скорую помощь, не будет звонить в поликлинику. Но если оператор видит, что у пациента есть клиника, которая требует вызова бригады скорой помощи, он, на основании этих баллов, скорую помощь пациенту должен будет направить. Я считаю, что это правильный и своевременный документ, который мы в обязательном порядке доведём до наших поликлиник и до системы «122». А скорая помощь будет продолжать работать по своим документам.



Если человек подозревает у себя ковид, но не хочет идти в поликлинику, чтобы никого не заразить, как ему остаться дома на законных основания?



- В любом случае чтобы оставаться дома на законных основаниях, нужен листок нетрудоспособности, который выдаётся на основании осмотра врача. Но когда мы столкнулись с новой коронавирусной инфекцией, люди, которые подтвердили наличие коронавирусной инфекции, кто подтверждал контакт с заболевшими, могли на портале Госуслуг оформить сами больничный листок дистанционно даже без осмотра врача. Думаю, что в случае роста заболеваемости подобные решения будут приняты. Но такой листок нетрудоспособности тоже должен выдаваться на определенных основаниях. Поэтому подождём документов и доведём до сведения всех жителей области эту информацию.





Елена Литинская





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