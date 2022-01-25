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21:20, 24 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- С сегодняшнего дня школы Орла ушли на дистанционку. Причина – наступление штамма «омикрон».



- В Орле собрали новогодние ёлки. Они ещё послужат животным – в качестве корма и подстилки.



- Журналистам рассказали, как в регионе обеспечивают безопасность на железнодорожных переездах.



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