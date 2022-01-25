Главная » Новости



8:24, 25 января 2022 года Футболистки ОГУ успешно стартовали в Первой лиге Накануне наша команда стартовала в зональном этапе турнира двумя домашними матчами.





Футболистки Орловского государственного университета успешно начали защиту чемпионского титула Первой лиги. В первой игре орловчанки обыграли «Калужаночку» со счётом 11:0. Матч с калужской «Никой» завершился со счётом 7:4 в пользу нашей команды.



Напомним, футболистки Орловского государственного университета – трёхкратные победительницы всероссийского финала Первой лиги. Трофей доставался нашей команде в 2018, 2019 и 2021 году.





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2