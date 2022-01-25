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7:57, 25 января 2022 года В Орловской области увеличился размер пособий по беременности и для одиноких родителей Об этом напоминает региональное отделение ПФР.





С 1 января в Орловской области увеличился размер ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет включительно, а также выплаты беременным, в ранние сроки вставшим на учёт в медучреждении, – заявили в ПФР. Первая льгота составит 5 707,50 руб., вторая – 6 413,50 руб. Деньги за январь придут не позднее 3 февраля.



Для претендентов на выплаты ПФР напоминает: ежемесячные пособия назначаются после комплексного изучения нуждаемости семей, где учитываются не только доходы, но и имущество семьи. Её среднедушевой доход превышать 11 768 рублей на одного человека.





Артём Ежаков





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