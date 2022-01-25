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7:28, 25 января 2022 года В Орловской области сохраняется рост числа браков и разводов В региональной службе статистики сравнили цифры 11 месяцев 2021 и 2020 годов.





В Орловской области сохраняется рост числа браков и разводов. За 11 месяцев 2021 года 4 147 орловских пар связали себя узами брака – это ровно на тысячу свадеб больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но аналогично растёт число разводов. По данным Орёлстата, с января по ноябрь решили разойтись 2 956 семей, что на 464 случая больше.





Артём Ежаков





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