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6:59, 25 января 2022 года На Орловщине сохраняется тенденция миграционной убыли населения За 11 месяцев 2021 года из области уехало свыше 13 тысяч человек.





В Орловской области сохранилась миграционная убыль населения, – следует из отчёта Орёлстата. За 11 месяцев 2021 года малую родину покинули 13 044 человека. К нам в регион переехали 12 162 гражданина.



Традиционно бывшие орловцы уезжали в другие регионы России – так поступили 12 396 человек. Из других областей страны на Орловщину прибыли 10 272 наших сегодняшних земляков. Из-за границы к нам перебралось 1 890 человек, а уехали из России 648 жителей региона.





Артём Ежаков





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