В Орле открывается выставка древностей с Красного моста

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6:30, 25 января 2022 года
В Орле открывается выставка древностей с Красного мостаС артефактами, найденными во время раскопок на главной переправе города, можно ознакомиться с 26 января.
26 января в 15:00 в Орловском краеведческом музее открывается выставка «Орловский край – территория древностей», посвящённая недавним раскопкам на территории области – на Красном мосту и в детинце Орловской крепости. В 16:30 в группе музея в «ВКонтакте» начнётся презентация главы археологической экспедиции Олега Радюша по находкам 2021 года.
На выставке также будут представлены реконструкции костюмов XVI века и прочие артефакты, найденные учеными.
Посетить выставку можно до конца февраля. В музее соблюдается масочный режим, вход по предъявлению QR-кода, осуществляется контроль температуры.
Артём Ежаков