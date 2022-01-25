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10:00, 25 января 2022 года В Орле объявили новые торги по Красному мосту Ремонт подорожал на 128,8 млн рублей.





В Орле объявлен электронный аукцион на поиск подрядчика, который завершит реконструкцию Красного моста. Судя по документации, размещенной на портале Госзакупок, работы подорожали на 128,8 млн рублей. Фирма-победитель обязуется доделать переправу к 30 ноября 2023 года.



Если торги состоятся, то подрядчик станет известен уже 3 февраля. Выйти на объект он должен с момента подписания контракта.





Артём Ежаков





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