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11:05, 25 января 2022 года В Мценске продолжается восстановление двух пострадавших от пожара домов Возгорание кровли произошло 8 октября 2021 года.





В Мценске к 20 февраля планируют завершить восстановление домов № 21 и 21а в I Микрорайоне, пострадавших в результате пожара 8 октября 2021 года. Из огня было спасено 5 человек, один получил травмы.



В данный момент завершен ряд работ, включая восстановление поврежденных стен, плит перекрытия и системы отопления. Работы над пострадавшей кровлей и пространством пятого этажа планируют завершить к 20 февраля.



Фото с официальной страницы администрации города Мценска "ВКонтакте"





Артём Ежаков





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