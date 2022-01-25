В Мценске продолжается восстановление двух пострадавших от пожара домов

|
|
|Главная » Новости
11:05, 25 января 2022 года
В Мценске продолжается восстановление двух пострадавших от пожара домовВозгорание кровли произошло 8 октября 2021 года.
В Мценске к 20 февраля планируют завершить восстановление домов № 21 и 21а в I Микрорайоне, пострадавших в результате пожара 8 октября 2021 года. Из огня было спасено 5 человек, один получил травмы.
В данный момент завершен ряд работ, включая восстановление поврежденных стен, плит перекрытия и системы отопления. Работы над пострадавшей кровлей и пространством пятого этажа планируют завершить к 20 февраля.
Фото с официальной страницы администрации города Мценска "ВКонтакте"
Артём Ежаков