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11:30, 25 января 2022 года В Орловской области расширился перечень школ, ушедших на дистант Удаленные уроки введены в 11 муниципальных образованиях.





11 муниципальных образований Орловской области ввели дистанционное обучение для ряда образовательных организаций. Так, по 29 января удаленный режим работы введен во всех школах Орла, Дмитровского и Кромского районов, подведомственных департаменту образования, всех учреждениях допобразования.



С сегодняшнего дня и по 31 января аналогичное решение принято в отношении:



• школ Орловского муниципального округа;

• школ города Мценска;

• школ Малоархангельского района;

• школы № 3 и гимназии города Болхова;

• Глазуновской СОШ;

• Змиевского лицея и Змиевской СОШ;

• СОШ № 1 и № 2 поселка Нарышкино;

• Хотынецкой СОШ.



Учреждения СПО пока работают в прежнем режиме. Возможно, вопрос об их переводе на дистант будет обсуждаться на ближайшем заседании оперативного штаба в четверг. Для удаленной учебы в вузах нужно соответствующее решение Минобразования РФ, – подчеркивает пресс-служба губернатора.





Артём Ежаков





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