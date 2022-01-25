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11:30, 25 января 2022 года

В Орловской области расширился перечень школ, ушедших на дистант

Удаленные уроки введены в 11 муниципальных образованиях.


11 муниципальных образований Орловской области ввели дистанционное обучение для ряда образовательных организаций. Так, по 29 января удаленный режим работы введен во всех школах Орла, Дмитровского и Кромского районов, подведомственных департаменту образования, всех учреждениях допобразования.

С сегодняшнего дня и по 31 января аналогичное решение принято в отношении:

• школ Орловского муниципального округа;
• школ города Мценска;
• школ Малоархангельского района;
• школы № 3 и гимназии города Болхова;
• Глазуновской СОШ;
• Змиевского лицея и Змиевской СОШ;
• СОШ № 1 и № 2 поселка Нарышкино;
• Хотынецкой СОШ.

Учреждения СПО пока работают в прежнем режиме. Возможно, вопрос об их переводе на дистант будет обсуждаться на ближайшем заседании оперативного штаба в четверг. Для удаленной учебы в вузах нужно соответствующее решение Минобразования РФ, – подчеркивает пресс-служба губернатора.


Артём Ежаков


 
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