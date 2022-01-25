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12:00, 25 января 2022 года

Орловская область перешагнула порог минимального коллективного иммунитета к COVID-19

Он достиг 84,4%.


В Орловской области на 84,4% создан коллективный иммунитет к COVID-19. Об этом заявила первый зампред регионального правительства Татьяна Крымова на брифинге для СМИ. Напомним, что минимальным порогом является показатель в 80%. Также в области достигнуты нужные объемы тестирования населения – не менее 300 на 100 тысяч. Таким образом, регион достиг двух из пяти показателей «свободного от коронавируса».

Отметим, что уровень коллективного иммунитета может снижаться. Его поддержание во многом зависит от показателей ревакцинации. Сейчас ее прошло 51,3 тысячи жителей региона.


Артём Ежаков


 
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