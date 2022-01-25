Орловские профсоюзы выйдут в соцсети

2022 год в профсоюзном движении объявлен годом информационной работы и цифровизации.

Накануне в Орле состоялось заседание президиума региональной Федерации профсоюзов. Главной темой обсуждения стал вопрос поддержки трудящихся. Было отмечено, что немаловажную роль в этом вопросе играет реализация национальных проектов.

Как было отмечено на заседании, 2022 год в профсоюзном движении объявлен годом информационной работы и цифровизации.

Максим Ветчинников, председатель молодежного Совета ФПО: «В этом году будет уделяться большое внимание работе в социальных сетях, нашему интернет-сайту и взаимодействию со средствами массовой информации, в том числе продвижение информации о профсоюзах через СМИ».