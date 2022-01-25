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12:10, 25 января 2022 года

Орловские профсоюзы выйдут в соцсети

2022 год в профсоюзном движении объявлен годом информационной работы и цифровизации.


Накануне в Орле состоялось заседание президиума региональной Федерации профсоюзов. Главной темой обсуждения стал вопрос поддержки трудящихся. Было отмечено, что немаловажную роль в этом вопросе играет реализация национальных проектов.
 
Как было отмечено на заседании, 2022 год в профсоюзном движении объявлен годом информационной работы и цифровизации.
 
Максим Ветчинников, председатель молодежного Совета ФПО: «В этом году будет уделяться большое внимание работе в социальных сетях, нашему интернет-сайту и взаимодействию со средствами массовой информации, в том числе продвижение информации о профсоюзах через СМИ».
 
На заседании подвели итоги ежегодного конкурса среди журналистов на освещение работы профсоюзов и темы человека труда. Победителей наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Среди награжденных была и корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.



Орловское Информбюро


 
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