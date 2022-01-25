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15:00, 25 января 2022 года 388 орловцев накануне заболели COVID-19 Скончался 1 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 388 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 74 956). Госпитализировано 145 пациентов.



Накануне выписано 68 орловцев (всего – 68 098), умер 1 человек – 1 603 всего.



Коллективный иммунитет составляет 84,4%.





Артём Ежаков





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