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12:40, 25 января 2022 года Орловским студентам предлагают на один день стать соцработниками Такую возможность предлагает ресурсный центр Орловской области.





Сегодня орловские студенты могут стать социальными работниками - на добровольных началах. Такую возможность предлагает ресурсный центр Орловской области. Там организовали акцию, приуроченную ко Дню студенчества. Ребята могут оказать помощь тем, кто находится на самоизоляции: принести им продукты, лекарства и средства первой необходимости – в рамках акции #МыВместе . Задача – купить и доставить посылки адресатам. И обязательное требование – сертификат о вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тест. Заявки принимают на сайте dobro.ru





Анна Боева





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