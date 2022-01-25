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14:30, 25 января 2022 года Орловская телефонная линия «122» переходит на круглосуточную работу Штат операторов составит 19 человек.





Телефонная линия «122» в Орловской области переходит на круглосуточный режим работы. Параллельно расширяется штат её сотрудников – сейчас там занято 9 человек, сегодня штат расширится до 12. Всего планируется привлечь 19 операторов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.



На номер «122» принимаются звонки жителей Орловской области по вызову врача, записи на прием в поликлинику и так далее. Также для заявок доступны номера: 40-20-56 (справочная) и 43-53-25 (депздрав).





Артём Ежаков





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