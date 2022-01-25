Культуре требуются научные подходы

2022 год объявлен Годом сохранения культурного наследия народов России. В Орловском институте культуры работу в этом направлении начали ещё в прошлом году. В наступившем - в вузе усилят научную составляющую своей деятельности.

Хотя технологии к творческому вузу отношение имеют небольшое, и тут без них не обходятся. В ковидный 2021 год именно благодаря цифровизации удалось провести все запланированные форумы и конференции - онлайн.

Владимир Матвеев, ректор ОГИК: «Все, кто включен в научную жизнь уже не боятся дистанционного формата проведения симпозиумов, конференций, круглых столов, поэтому и эта часть научной жизни не только не остановилась, но приобрела другой оттенок и очень сильно стала развиваться».

А ещё институт стал партнером опорного вуза по подготовке программы к конкурсу «Приоритет-2030». Специально к нему был разработан стратегический проект по туризму. Его цель - вывести туристический кластер на новый уровень.

Алла Анненкова, первый проректор ОГИК: «Это и Создание интерактивных площадок для мастер-классов, это и создание площадок под открытым небом «Нескучный сад» для реализации литературных вечеров, дивертисментов, разных проектов литературного характера, это и множество проектов, связанных с цифровизацией музейных фондов, коллекции культурного наследия в рамках общемировых трендов виртуализации».

Также в вузе идёт работа по созданию нового энциклопедического словаря, посвящённого писателям Орловской области. Ныне существующий был издан в 1981 году.

Владимир Матвеев, ректор ОГИК: «Мы решили, что раз наша область получила статус литературной столицы, то потребность в такой книге возросла, и мы решили такую работу сделать».

Шаг в науку - подготовка к включению в перечень высшей аттестационной комиссии вузовского журнала «Образование и культурное пространство». Его выпускают уже второй год для научных публикаций в области культурологии, искусствоведения и педагогические науки.

Галина Якушкина, заместитель главного редактора научного журнала «Образование и культурное пространство»: «Этот журнал адресован научному сообществу, и в нем - результаты научных исследований, он может быть интересен всем, кто занимается научной работой в сфере культуры».

В год науки ОГИК подал заявки на несколько грантов в связи с деятельностью поискового отряда «Факел». Правда, результаты станут известны только в этом году - Году сохранения культурного наследия и традиций народов России.