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16:45, 25 января 2022 года
В Орле отремонтируют мост из парка «Ботаника» к озеру «Светлая Жизнь»Работы должны завершить к августу этого года.
В Орле объявлены торги на поиск подрядчика, которая за 1,9 млн рублей отремонтирует подвесной мост через реку Оку, ведущий из парка «Ботаника» к озеру «Светлая Жизнь». Судя по конкурсным документам, размещенным на портале Госзакупок, фирма-победитель должна закончить благоустройство к 1 августа 2022 года и предоставить годовую гарантию на свою работу. Торги должны состояться 3 февраля.
Артём Ежаков