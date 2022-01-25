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13:15, 25 января 2022 года В Орле открылся Арт-квартал Это площадка, где творческая молодёжь сможет изучить историю искусств, поработать с профессионалами и самим попробовать свои силы в творчестве.





Здесь будет всё - курсы импровизации и школа диджеинга, обучения живописи и скульптуре. Судя по тому, сколько молодёжи собралось на открытие Арт-квартала, идея востребована и перспективна. Кто-то пришёл из любопытства к новому делу, кто-то с чисто практическими целями. Арт-квартал, он же, говоря современным языком, кластер креативных индустрий, торжественно открыли в Орле в минувшую субботу. Планы у организаторов грандиозные. Виталий Фатеев, руководитель лаборатории социального развития: «Искусство не терпит рамок и границ, и многие вещи, которые хочет делать молодёжь, не попадают ни в камерное искусство, ни на большие театральные сцены. Эта площадка создана для того, чтобы им помочь». Помогать будут те люди, кто уже чего-то добился, заявил о себе, стал популярным и узнаваемым, как, например, известный в мире художник Максим Торопов, работы которого украсили открытие Арт-квартала. В интернете он известен, как Макс13 и очень популярен у молодёжи. Как отмечает Максим, дорога в современное искусство открыта всем. Максим Торопов, художник: «Самое главное - нужно работать, работать и не обращать внимание на какие-то трудности, может быть больше внимания обращать на собственные желания и идти к собственному стилю». Всех, кто пришёл на открытие квартала, познакомили с помещениями, приготовленными для архитектурной, скульптурной, театральной, фото- студий. Здесь будут проходить не только занятия по самым разным направлениям. К работе подключатся лектории, практические уроки, а кроме того это будет просто местом, где можно будет обменяться впечатлениями, пообщаться в неформальной обстановке. Но основной смысл квартала, конечно, обучение. Вячеслав Борняков, руководитель Центра своевременного искусства: «Будут лекции, мастер-классы, например, чтобы люди могли научиться делать подрамники для картин, чтобы в дальнейшем делать работы для выставок. Курс уже набран». Молодёжь познакомится с историей искусств и их современными тенденциями, здесь ждут молодых композиторов и художников, операторов, актёров и тех, кто хочет попробовать себя в рекламе и модельном бизнесе. Арт-квартал ждёт и готов принять всех, кто хочет сказать свое слово в искусстве. Мастерские располагаются в здании типографии «Труд» на 4 этаже (ул. Ленина, 1).





Эва Стасюлевич





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