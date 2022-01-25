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13:57, 25 января 2022 года В Орле отмечают Татьянин день Молитвы в честь святой звучали сегодня утром во всех орловских храмах.





Съёмочная группа в ГТРК «Орёл» побывала на службе в храме Смоленской иконы Божией Матери.





Юлия Опанасюк





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