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18:30, 25 января 2022 года Амчанину грозит до 10 лет тюрьмы за нападение на супругу Женщина выжила после ножевого ранения.





В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Мценска, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей жене. В конце октября прошлого года супруги выпивали, а затем поссорились. Мужчина схватился за нож и ударил им спутницу жизни в тело.



Амчанин признал вину и раскаялся в содеянном, – сообщили в областном СК. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков





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