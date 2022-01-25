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15:43, 25 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В Орловской области расширился перечень школ, ушедших на дистант. Удалённые уроки введены в 11 муниципальных образованиях.



- Сегодня Татьянин день. Его отмечают и в храмах, и в вузах.



- Дорога в современное искусство: в Орле открылся Арт-квартал.



- Наши - в сборной: сразу четверо орловцев едут на Олимпиаду.



- 2022 год объявлен Годом сохранения культурного наследия народов России. В Орловском институте культуры работу в этом направлении начали ещё в прошлом году. В наступившем - в вузе усилят научную составляющую своей деятельности.



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