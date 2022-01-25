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15:47, 25 января 2022 года

Переболевшим COVID-19 орловцам увеличили период реабилитации в санатории «Дубрава»

Об этом, а также о проводимых в учреждении ремонтных работах, рассказала первый зампред регионального правительства Татьяна Крымова.


С этого года орловцы, перенесшие COVID-19, проходят реабилитацию в санатории «Дубрава» 12 дней вместо 10. Об этом заявила первый зампред регионального правительства Татьяна Крымова во время брифинга для СМИ. При этом количество процедур осталось прежним.

Отдельно Крымова прокомментировала ремонтные работы в здании, где проводятся процедуры. Напомним, что на прошлой неделе орловский СК начал доследственную проверку по факту ненадлежащего состояния здания – в нём протекает крыша, повреждены стены и потолок.
«Ремонтные работы, которые необходимо провести, проводятся планово. В соответствии с тем, что в санатории имеется государственное задание, он работает круглогодично. Одновременно провести все ремонтные работы не представляется возможным, поэтому они выполняются постепенно, в соответствии с «дорожной картой». Идёт работа по замене окон в номерах. Деревянные окна оклеиваются в зимний период, чтобы не терять тепло, но если их открывают, то оклейка деформируется. Новой оклейкой займётся санаторий. Протечка кровли устранена. Материалы для текущего и капитального ремонта закуплены и будут использованы при ближайшей возможности. Это касается как крыши, так и номеров. По поводу прачечной – в санатории она не предусмотрена, поэтому личные вещи проживающие стирают в тазиках», – заявила Крымова.



Артём Ежаков


 
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