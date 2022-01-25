вторник 25.01.2022 18:44:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:04, 25 января 2022 года

Орловская область получила подростковую вакцину от COVID-19 «Спутник М»

В частности, 70 доз имеет Ливенская ЦРБ.


В Орловскую область поступила подростковая вакцина против COVID-19 «Спутник М». Об этом накануне заявил губернатор Андрей Клычков. В частности, 70 доз имеет Ливенская ЦРБ.

«Препарат будет поставляться в школы по заявкам общеобразовательных учреждений. По мере формирования групп вакцинацию будет проводить мобильная бригада медиков», – заявили в администрации Ливен.

Двухкомпонентный «Спутник М» предназначен для подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Процедура прививки добровольная, для ребёнка младше 15 лет требуется разрешение родителей. Напомним, что в конце декабря глава регионального депздрава заявил, что привить своих детей готовы почти 3 тысячи орловских родителей.

Информация о наличии «Спутника М» публикуется на сайте областного департамента здравоохранения.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.