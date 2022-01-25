Главная » Новости



16:04, 25 января 2022 года Орловская область получила подростковую вакцину от COVID-19 «Спутник М» В частности, 70 доз имеет Ливенская ЦРБ.





В Орловскую область поступила подростковая вакцина против COVID-19 «Спутник М». Об этом накануне заявил губернатор Андрей Клычков. В частности, 70 доз имеет Ливенская ЦРБ.



«Препарат будет поставляться в школы по заявкам общеобразовательных учреждений. По мере формирования групп вакцинацию будет проводить мобильная бригада медиков», – заявили в администрации Ливен.



Двухкомпонентный «Спутник М» предназначен для подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Процедура прививки добровольная, для ребёнка младше 15 лет требуется разрешение родителей. Напомним, что в конце декабря глава регионального депздрава заявил, что привить своих детей готовы почти 3 тысячи орловских родителей.



Информация о наличии «Спутника М» публикуется на сайте областного департамента здравоохранения.





Артём Ежаков





Новости СМИ2