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16:41, 25 января 2022 года В Орловской области увеличился поток пациентов детских поликлиник За сутки в регионе выявлено 388 новых случаев заболевания коронавирусом. Врачи уверены - это «омикрон». Он демонстрирует свою заразность. Свою лепту вносят традиционные зимние вирусы - ОРВИ и грипп. И вместе они привели к тому, что в поликлиниках в два раза увеличился поток пациентов. И резко возросло количество заявок, чтобы врачи пришли на дом. Корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская проанализировала ситуацию.





В поликлинике № 2 города Орла под наблюдением с заболеваниями, вызванными коронавирусной инфекцией, сегодня более тысячи пациентов. С волнами ковида здешним врачам уже приходилось сталкиваться, однако, как говорит главный врач, это всегда тяжело.



Павел Сергеев, главный врач поликлиники № 2 г. Орла: «Нагрузка сейчас на терапевтов колоссальная. Я могу сказать, что вчера только у нас было около 900 выездов. Это доставка лекарственных средств амбулаторным пациентам, взятие ПЦР-тестов и осмотр пациентов на дому».

Плановый приём узких специалистов по приказу департамента временно приостановлен, но неотложную помощь поликлиника продолжает оказывать. Для предотвращения распространения ковида перепрофилировано отделение профилактики на первом этаже. Для пациентов с признаками ОРВИ и высокой температурой организован отдельный вход. Здесь принимают три инфекциониста, и к ним попасть можно без предварительной записи.



Детские поликлиники всерьёз с ковидом столкнулись впервые. Сравнивают ситуацию с военными действиями. Только в Советском районе под наблюдением с коронавирусной инфекцией - более тысячи маленьких пациентов.



Надежда Кондратьева, главный врач детской поликлиники № 2 г. Орла: «Вы знаете, мы живем как на войне. Такой поток пациентов мы переживаем. Поток пациентов увеличился в несколько раз, и ковидных вызовов на каждого доктора приходится каждый день от 30 до 40».

Ситуацию усложняет то, что болеют и врачи, и водители, и другие сотрудники поликлиник. Немного утешает то, что в основном пока не тяжело.



В стационарах города ситуация спокойная. В том числе в инфекционном отделении НКМЦ. им. Круглой. Из 27 госпитализированных с ковидом детей только один - с поражением лёгких.



Иван Симаков, заместитель главного врач НКМЦ им. З.И. Круглой по инфекционной работе: «В большинстве случаев это именно респираторная инфекция верхних дыхательных путей, с клиникой ларингита, может быть осиплость голоса, сухой кашель, боль в горле беспокоит, у некоторых пациентов отмечается насморк различной степени выраженности. Температура кстати варьируется: может быть небольшая, субфебрильная, до 38, а может - 38, 39».

Пока заболеваемость ковидом будет только возрастать. Свою заразность «омикрон» уже подтвердил, поэтому на помощь медикам планируют привлекать студентов.



Станислав Шувалов, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «В части амбулаторно-поликлинической помощи мы работаем над привлечением дополнительных кадров. Планы и программу мы проработали совместно с ОГУ. Наши ресурсы, как ни крути, они ограничены - вся существующая система уже мобилизована, поэтому будем работать по привлечению ресурсов вуза».

С вопросами по течению ковид, кроме поликлиник, можно обращаться по номеру 122. По словам главы департамента здравоохранения, эта служба будет усилена и уже перешла круглосуточный режим.





Елена Литинская





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