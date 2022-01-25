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16:47, 25 января 2022 года В России официально сокращён срок карантина по COVID-19 Теперь контактные по коронавирусу обязаны провести в изоляции 7 дней вместо 14.





В России официально вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращении срока карантина по COVID-19 с 14 до 7 дней, – сообщает «Российская газета». Напомним, что это касается граждан, обязанных находиться в изоляции по контакту с заболевшим. Человек, заражённый коронавирусом, останется на карантине на весь срок выздоровления.





Артём Ежаков





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