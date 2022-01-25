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16:48, 25 января 2022 года Между орловскими медучреждениями распределят 110 миллионов рублей Дополнительное финансирование предусмотрено в рамках борьбы с COVID-19. Деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты и врачебного оборудования.





В рамках борьбы с COVID-19 между орловскими медучреждениями распределят 110 млн рублей. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков. Деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты и врачебного оборудования.



По словам главы региона, это позволит приобрести свыше 260 тысяч СИЗ, а также 360 единиц современной медтехники: 30 бактерицидных рециркуляторов, 10 аппаратов ИВЛ, 40 инфузионных насосов, 100 кислородных масок, 330 кислородных баллонов и концентраторов.





Артём Ежаков





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