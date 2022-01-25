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17:55, 25 января 2022 года

В орловской маршрутке из-за маски подрались пассажиры

В деле разбирается полиция. Власти, в свою очередь, рекомендуют не поддаваться панике и относиться к «омикрону» как к ОРВИ.


Видео с потасовкой в орловской маршрутке за выходные облетело все городские паблики. Причина - разногласия пассажиров по поводу ношения масок. Мужчину явно возмутил факт, что некоторые игнорируют средства индивидуальной защиты. И проблема эта действительно актуальна. Хотя бы одного антимасочника, но чаще - больше, можно увидеть в любой городской маршрутке. Игнорируют противоэпидемические требования и пассажиры, и водители.

Специалисты отмечают, что именно общественный транспорт представляет наибольшую опасность в части распространения инфекции. Помещение - маленькое, замкнутое, людей много. И если в салоне будет хотя бы один больной коронавирусом, и в частности «омикроном», шансы выбраться оттуда здоровым стремятся к нулю.

Пример правильного отношения к ухудшению эпидобстановки в регионе можно брать с госслужащих. На этой неделе не меньше 30% из них должны перейти на удалёнку. Эта рекомендация адресована и абсолютно всем орловским работодателям. Более того, госслужащие на время исключили все очные заседания. Совещаются теперь в формате ВКС.

К орловцам в сложившейся ситуации у властей только одна просьба - не впадать в панику. Она, судя по информации департамента здравоохранения, уже поднимается - количество коронавирусных вызовов скорой помощи в сутки может превысить полторы тысячи.

Станислав Шувалов, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Я не призываю к самолечению, тем не менее, мы с вами понимаем основные традиционные подходы к диагностике и ведению ОРВИ, и самое начало заболевания, когда мы с вами видим и замечаем обычные типичные проявления ОРВИ и невысокую температуру, конечно же, это не повод для того, чтобы обращаться за скорой медицинской помощью».

Что касается конфликта между пассажирами общественного транспорта, им заинтересовались полицейские - в правоохранительные органы обратилась пострадавшая.

Олеся Лихобабина, врио начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, изучает видео, размещённое в сети Интернет. Уже установлены и опрошены свидетели произошедшего».

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что даже при сегодняшнем количестве случаев ковида, регион ещё не дошёл до пиковых показателей заболеваемости. Орловщина - даже не на плато, потому что наблюдается ежедневный рост числа заболевших. Прямо сейчас коронавирусом болеют почти 5000 жителей региона.


Антон Киселёв


 
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