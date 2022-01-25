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18:24, 25 января 2022 года Орловец устроил дебош на автозаправке Нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии.





Сотрудники вневедомственной охраны пресекли правонарушение на охраняемом объекте — автозаправочной станции, расположенной на Карачевском шоссе в Заводском районе города Орла.



Гражданин, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, около полуночи зашёл в минимаркет АЗС и вступил в конфликт с персоналом. Мужчина попытался спровоцировать драку и угрожал применением физической силы. Работники охраняемого объекта нажали тревожную кнопку, когда стало очевидно, что орловец не собирается покидать торговый павильон.



Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали дебошира и передали в отдел полиции для привлечения к ответственности, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области.





Орловское Информбюро





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