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19:16, 25 января 2022 года Сегодня в Орле наградили победителей национального конкурса рисунков «Российское дерево года – 2021» Участники конкурса рисовали «портрет» Тургеневского дуба.





В конкурсе рисунков «Российское дерево года-2021» принимали участие юные орловцы из разных возрастных групп. Сегодня призёры получили грамоты и памятные подарки. Церемония награждения состоялась в образовательном центре «Созвездие Орла».



Конкурс «Российское дерево года» проходит в пятый раз и является своего рода отборочным этапом для участия в международном конкурсе. Авторские работы девяти орловцев-победителей будут выставлены в Брюсселе в здание Европейского парламента. Их также можно будет увидеть на виртуальной выставке на сайте Всероссийской программы.



А уже 1 февраля стартует голосование в международном конкурсе «Европейское дерево года». Номинант из России - наш Тургеневский дуб.





Анна Вайсергисер





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