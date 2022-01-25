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21:20, 25 января 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- По законам «ковидного времени». Орловщина противостоит «омикрону». Как выдерживает амбулаторная система, и что происходит в «красной зоне» стационаров, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.
- В орловской маршрутке из-за маски подрались пассажиры. В деле разбирается полиция. Власти, в свою очередь, рекомендуют не поддаваться панике и относиться к «омикрону» как к ОРВИ.
- Больше полутора миллиардов - на кону. Красный Мост вновь в ожидании подрядчика. Найдётся ли желающий?
- Сломлен бурей, но продолжает жить. Тургеневский дуб украсит Европейский Парламент и международный конкурс.
- В Орле отметили Татьянин день – в храмах, вузах и на катке.
Вести-Орёл