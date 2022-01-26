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9:45, 26 января 2022 года В Орловской области в 2021 году собрано около 40 млрд рублей налогов в консолидированный бюджет УФНС России по Орловской области подвели предварительные итоги поступлений за 2021 год.





По предварительным итогам 2021 года в Орловской области в консолидированный бюджет собрано около 40 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом объём платежей увеличился на треть или 9,9 млрд рублей.



Поступления в федеральный бюджет за отчётный период составили около 12,4 млрд рублей или в 1,5 раза выше, чем за 2020 год (+3,9 млрд рублей).



В бюджет территории мобилизовано около 27,6 млрд рублей с превышением на 27,8% или в абсолютном выражении 6 млрд рублей к показателям 2020 года.



Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за 2021 год на территории Орловской области собрано более 22,4 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 8,8% или на 1,8 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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