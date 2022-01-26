В Колпнянском районе произошла поножовщина

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9:00, 26 января 2022 года
В Колпнянском районе произошла поножовщинаПодозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью установлен.
О том, что в больницу поступил мужчина с ножевым ранением, стало известно полиции. Выехав в деревню Колпнянского района, откуда был доставлен пострадавший, сотрудники полиции выяснили, что ранение 39-летнему местному жителю причинил его родственник в ходе произошедшего в доме бытового конфликта.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Орловское Информбюро