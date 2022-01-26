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8:30, 26 января 2022 года

Орловские полицейские изъяли из незаконного оборота порядка 520 граммов растительного наркотического средства

Подозреваемого в противоправном деянии установили оперативники ОМВД России по Троснянскому району.


Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, полицейские выявили причастность 23-летнего жителя Троснянского района к незаконному хранению запрещенного к обороту вещества. В ходе обыска хозяйственной постройки оперативники обнаружили на чердаке высушенные части растений.

Также на веранде нашли свёрток с высушенным и измельченным растительным средством и курительную трубку. При себе молодой человек также хранил пакетик с веществом, предположительно, наркотическим. Исследование показало, что это марихуана общей массой порядка 523 граммов.

В отношении данного лица следственным подразделением ОМВД России по Троснянскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ.

В настоящее время ведётся следствие, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Как пояснил подозреваемый, наркосодержащее растение он обнаружил дикорастущим и сорвал его. Впоследствии мужчина высушил и измельчил его для личного потребления.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


Орловское Информбюро


 
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