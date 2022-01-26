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5:31, 26 января 2022 года Орловский бобслеист победил в юниорском мировом Первенстве Никита Иванов завоевал награду в экипаже Степана Дубинко.



Орловский бобслеист Никита Иванов стал победителем Первенства мира по этому виду спорта в категории до 23 лет. Соревнования прошли в австрийском Инсбруке. Иванов выступил в составе экипажа Степана Дубинко и опередил хозяев бобслейной трассы почти на 2 секунды.



В категории до 26 лет российский экипаж стал четвертым, уступив победителю 0,39 секунды, – передаёт региональный портал.





Артём Ежаков





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