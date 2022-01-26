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6:32, 26 января 2022 года Орловец поймал карманника, покусившегося на его телефон Инцидент произошёл в областном центре в одной из маршруток.





В орловской маршрутке молодой парень уличил пассажира в карманной краже, – заявили в областном УМВД. Потерпевший почувствовал, что у него вынули телефон, и обратил внимание на соседнего мужчину. Тот заявил, что непричастен – даже показал пустые руки, но хозяин гаджета заметил устройство в рукаве подозреваемого.



Молодой человек привел карманника в отделение. Там установили личность фигуранта и отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.





Артём Ежаков





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