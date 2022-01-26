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Главная » Новости

7:33, 26 января 2022 года

В Орловской области с 1 января 2022 года увеличился размер ежемесячных пособий по беременности и для одиноких родителей

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области сообщает о том, что с января 2022 года увеличился размер ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет включительно и женщинам, вставшим на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности.


Увеличение размера ежемесячных пособий связано с изменением величины прожиточного минимума в Орловской области на 2022 год, установленного Постановлением Правительства от 10 декабря 2021 года № 752.

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности, выплачивается в размере 50 % величины прожиточного минимума для трудоспособного населения – в 2022 году этот размер составит 6413,50 руб. (прожиточный минимум для трудоспособного населения - 12827 руб.).

Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет включительно выплачивается в размере 50 % величины прожиточного минимума для детей - в 2022 году - 5707,50 руб. (прожиточный минимум для детей - 11415 руб.).

В 2022 году за январь ежемесячные пособия в новом размере будут выплачены не позднее 3 февраля.
Для тех, кто подаёт заявление на выплату впервые, напоминаем, что ежемесячные пособия назначаются исходя из комплексной оценки нуждаемости семей. Это значит, что помимо доходов учитывается и имущество семьи. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 11768 руб. на одного члена семьи, поясняют в региональном отделении ПФР.


Орловское Информбюро


 
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