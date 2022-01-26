Главная » Новости



10:30, 26 января 2022 года Гендиректора фирмы-подрядчика оштрафовали за завышенную цену озеленения мценского сквера Мужчина безуспешно попытался оспорить приговор.





Орловский областной суд оставил в силе приговор мценских коллег в отношении гендиректора подрядной организации, в 2019 году занимавшейся озеленением сквера танкистов-первогвардейцев. Мужчина заплатит 350 тысяч рублей штрафа и вернет переплаченные 84,6 тыс. рублей.



Из материалов дела следует, что подрядная фирма взялась выполнить озеленение парка на общую сумму в 110 тыс. рублей, однако гендиректор передал заказчику акты полностью выполненных работ, освоив только 25,5 тыс. На основании этого документа на счет фирмы по платежным поручениям переведено свыше 880 тыс. рублей.





Артём Ежаков





Новости СМИ2