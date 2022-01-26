среда 26.01.2022 13:00:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

10:30, 26 января 2022 года

Гендиректора фирмы-подрядчика оштрафовали за завышенную цену озеленения мценского сквера

Мужчина безуспешно попытался оспорить приговор.


Орловский областной суд оставил в силе приговор мценских коллег в отношении гендиректора подрядной организации, в 2019 году занимавшейся озеленением сквера танкистов-первогвардейцев. Мужчина заплатит 350 тысяч рублей штрафа и вернет переплаченные 84,6 тыс. рублей.

Из материалов дела следует, что подрядная фирма взялась выполнить озеленение парка на общую сумму в 110 тыс. рублей, однако гендиректор передал заказчику акты полностью выполненных работ, освоив только 25,5 тыс. На основании этого документа на счет фирмы по платежным поручениям переведено свыше 880 тыс. рублей.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.