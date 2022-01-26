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10:00, 26 января 2022 года В Орловском онкодиспансере приостановили прием по справке 057/у Сейчас такое направление не нужно, но понадобится после улучшения эпидобстановки по COVID-19.





В Орловском онкодиспансере приостановлен прием по справке 057/у. Сейчас такое направление не нужно, но понадобится после улучшения эпидобстановки по COVID-19, так как поликлиника онкодиспансера является консультативной и прикрепленного населения не имеет.

Станислав Шувалов, глава департамента здравоохранения Орловской области: «Сегодня, в условиях пандемии, принято оперативное решение о том, что работа онкодиспансера будет вестись в прежнем режиме, с приведением ее в соответствие после стихания ситуации и возвращения амбулаторного звена в обычный режим работы».





Артём Ежаков





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