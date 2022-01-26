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11:15, 26 января 2022 года В орловских колониях приостановлены свидания Об этом заявили в региональном УФСИН.





Во всех учреждениях УФСИН России по Орловской области до особого распоряжения приостановлены краткосрочные и длительные свидания. Причина – распространение коронавируса. Также приостановлен прием граждан по личным вопросам – оставить заявку можно по почте или через сайт УФСИН.



Ограничение не распространяется на следователей, дознавателей и адвокатов. В этом случае встречи будут организованы по всем санитарным правилам.





Артём Ежаков





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