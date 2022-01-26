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11:50, 26 января 2022 года В Орловскую область поступила очередная партия «Спутника Лайт» Регион получил 6 тысяч доз.





В Орловскую область поступило 6 тысяч доз «Спутника Лайт». О поступлении препарата заявил глава региона Андрей Клычков. В ближайшее время «Спутник» распределят по прививочным пунктам региона. Наличие вакцин можно проверить на сайте областного департамента здравоохранения.



Напомним, что Орловщина перешагнула минимальный порог по коллективному иммунитету – сейчас он составляет 84,4%. Для поддержания этого показателя необходима ревакцинация, для которой не в последнюю очередь и создавался «Спутник Лайт». Сейчас процедуру повторной прививки прошло свыше 51 тыс. орловцев.





Артём Ежаков





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