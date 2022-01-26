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12:50, 26 января 2022 года Орловская область получит порядка 120 миллионов рублей на лекарства от COVID-19 и зарплату медиков Оба распоряжения опубликованы на сайте правительства страны.





Орловская область получит порядка 120 миллионов рублей на лекарства от COVID-19 и зарплату медиков. Оба распоряжения подписаны главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Регион получит 32,9 миллиона рублей на закупку бесплатных препаратов для надомных больных COVID-19. 85,5 миллиона предназначено для оплаты труда врачей и среднего медперсонала.





Артём Ежаков





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