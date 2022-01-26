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13:45, 26 января 2022 года Орловское УФАС изучает обоснованность ценообразования ПЦР-тестов в регионе Проверка проводится во всех субъектах страны по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.





Орловская антимонопольная служба проверяет обоснованность ценообразования ПЦР-тестов регионе. Об этом заявили в пресс-службе управления. Мероприятия проводятся во всех субъектах страны по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Срок выполнения, поставленный главой правительства РФ – до 1 февраля.





Артём Ежаков





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