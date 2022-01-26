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12:10, 26 января 2022 года В орловской области зафиксирован антирекорд по суточному заражению COVID-19 Впервые число заболевших перешагнуло отметку в 400+ случаев.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 26 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 402 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 75 358). Госпитализировано 140 пациентов.



Накануне выписано 83 орловца (всего – 68 181), умерло 3 человека – 1 606 всего.



Коллективный иммунитет составляет 84,4%.





Артём Ежаков





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